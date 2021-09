En la previa del partido entre Real Madrid y Villarreal, válido por la fecha 7 de LaLiga Santander, no solo se habla de lo que representará este choque de grandes equipos del fútbol de España. También hay lugar para los rumores del próximo mercado de fichajes de verano. En esa línea, según el portal español ‘Don Balón’, en el club merengue sueñan con la contratación de una las estrellas del PSG. Además de Kylian Mbappé, el cuadro ‘Vikingo’ quiere a uno de los jugadores que hasta el momento figura como el mejor refuerzo de los parisinos en el año. Hablamos del marroquí Achraf Hakimi.

La citada fuente apunta que el Real Madrid está dispuesto a repescar al canterano merengue que algún día no quiso. En Valdebebas no confiaron en el potencial del futbolista y hoy es uno de los mejores del mundo como lateral derecho tras años de pasear su talento por el Dortmund e Inter de Milán.

La operación no será fácil para el Real Madrid. No solo porque Hakimi es uno de los intocables en el once de Mauricio Pochettino. También porque lleva apenas unos meses en París y los jeques no lo dejarán salir. Y mucho menos si es para reforzar a un rival directo en Champions.

A pesar de las dificultades que conlleva su regreso a Valdebebas, Real Madrid quiere intentarlo. Eso sí, si Florentino Peréz debe escoger entre el defensa marroquí y Mbappé, el presidente blanco no dudará en decantarse por el nacido en Bondy. En Chamartín tienen claras sus prioridades del próximo mercado de fichajes.

Hakimi, en la mira del Real Madrid para 2022. (Foto: AFP)

El sueño de volver

Por la cabeza de Achraf Hakimi aún pasa la posibilidad de volver algún día al Real Madrid. Así lo reveló su exentrenador Antonio Conte, que reveló algunos detalles del defensor. “El sueño de Hakimi es volver a jugar en el Real Madrid”, dijo en ‘Sky Sport Italia’ el técnico italiano.

Además, Conte, que se encuentra sin equipo tras salir del Inter de Milán, recordó el doble enfrentamiento ante los madridistas del curso pasado en la fase de grupos de la Champions: “Él sufrió en esos dos partidos. Recuerdo el error que cometió en Valdebebas, pero a partir de ahí trabajó mucho”.





