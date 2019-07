Gareth Bale se queda en el aire: Real Madrid rompió las negociaciones con el Jiangsu Suning de China

El último sábado, los medios españoles más importantes daban por hecha la salida de Gareth Bale del Real Madrid en este mercado de fichajes. Todo hacía indicar que había un acuerdo con el Jiangsu Suning de China. Sin embargo, las negociaciones se habrían caído en las últimas horas para el pesar del galés y su agente Jonathan Barnett.



Según los medios ingleses BBC y Sky Sports, Real Madrid frenó las negociaciones entre Bale y el equipo chino a pesar de los avances que se habían hecho. El acuerdo estaba pactado en tres temporadas y 75 millones de euros. La oficialización de la llegada del galés era inminente, pero...

A última hora el Real Madrid ha dado marcha atrás y no dejará salir a Gareth Bale a pesar de que la relación con Zidane está rota. El francés no lo quiere más en el equipo, hecho que una vez más ha sido confirmado por Jonathan Barnett, representante del futbolista.



El entrenador Zinedine Zidane afirmó hace una semana que la pronta salida de Bale sería "lo mejor para todos". El agente del jugador, Jonathan Barnett, indicó que cualquier tipo de salida de su representado del Santiago Bernabéu deberá ser de forma definitiva y no con una cesión.

"Es simple: a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la ha habido", dijo el británico en declaraciones a Le Journal du Dimanche. Ahora más que nunca, el futuro de Bale está en el aire. Todo depende del Real Madrid.

Gareth Bale ganó cuatro Champions con el Real Madrid.

