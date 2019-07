La obsesión de Florentino que enoja a Zidane: el nuevo delantero que suena para el Real Madrid

El cierre del mercado de pases de la Premier League es el 8 de agosto y quedan 10 días para que el Real Madrid pueda realizar un fichaje de la liga inglesa. En medio de las especulaciones e incertidumbre que existe sobre el conjunto blanco, Florentino Pérez prepara un ‘as’ bajo la manga que no es del gusto de Zinedine Zidane: el fichaje de Harry Kane. De acuerdo a medios españoles, el presidente madridista cree que el atacante pueda aportar con una gran cuota, pese a que el puesto de centro delantero le pertenece, en la actualidad, a Kane.



¿Por qué no le agrada esta situación a Zidane? El técnico galo ha puesto como prioridad a Paul Pogba y ahora Florentino sale con una ‘solución’ a medias para el mercado de fichajes. Kane es un gran atacante y tiene habilidades innatas de cara al gol, pero ‘Zizou’ prefiere la “intensidad” del mediocampista campeón del mundo y no un atacante más para la plantilla.



Zidane prefiere a los franceses y Karim Benzema es uno de los referentes del plantel madridista. Luego de su destacada actuación en la pasada temporada, traer a Kane tan solo significará un duro golpe para él. En cambio, tras los tres partidos amistosos vistos en América del Norte, queda claro que el problema no es el gol, sino la presión y la organización del equipo.



Meses atrás, Daniel Levy había tasado a Harry Kane en 200 millones de euros. ¿Puede afrontar esa contratación el Real Madrid? ¿Para qué se trajo a Luka Jovic? A 10 días de que cierre el mercado en Inglaterra, Florentino debería hacer más eco sobre su técnico y asesores. El problema de los merengues no es el gol, es la generación y la marca del equipo.



¿O acaso con el regreso de James Rodríguez es suficiente? Todo queda por verse.



► Ya está: directiva del Real Madrid le comunicó a James Rodríguez que se queda para nueva temporada



► Adiós, vaquero: Patrice Evra, ex crack de Francia, anunció su retiro y que será director técnico



► La tiene clara: Real Madrid tomó clave decisión ante inminente salida de Gareth Bale a China



► Así luce la tercera camiseta del Real Madrid para la próxima temporada [FOTOS]