‘Duque’ de España: la llegada de Zidane acerca más a Hazard al Real Madrid

Zidane es un referente para cualquier futbolista de 28 años para adelante. ¿Quién no lo ha mirado triunfando con un golazo de volea en la Champions League? El francés es un referente para muchos jugadores en el ámbito futbolístico y ahora, como técnico, siempre se ha considerado como ‘un buen amigo’ de ellos en la conducción del plantel. Con el regreso de ‘Zizou’ al Real Madrid , Eden Hazard se acerca más al Santiago Bernabéu pese a que el Chelsea se encuentra castigado por la FIFA para el próximo mercado de fichajes.



De acuerdo a medios españoles, Eden Hazard siempre ha considerado un referente a Zidane y un motivo más para jugar en la ‘Casa Blanca’. Si había crisis con Santiago Solari en el Real Madrid, la llegada de Zidane calma las aguas para el próximo mercado de verano. No habrá jugador que no quiera instalarse en esta nueva reingeniería del francés en el segundo mandato, que espera también se encuentra lleno de títulos.



La incógnita, sin embargo, se encuentra en la decisión del Chelsea. Con contrato hasta por una temporada más en Stamford Bridge, Chelsea pondrá difícil la venta de su mejor jugador, sobre todo cuando se encuentran sin poder fichar por un castigo de la FIFA. La decisión para este caso se encuentra en el ‘Duque’, ponerse en rebeldía para irse a jugar a España.



La salida de Hazard al Real Madrid será una de las novelas de verano, especialmente con el nuevo contrato de Zidane hasta el 2022. El belga se encuentra en los planes, sobre todo cuando Gareth Bale nunca fue una pieza indiscutible para él en el equipo. Y tampoco James Rodríguez, quien no será fichado por el Bayern Munich.



