Dame uno, llévate tres: Real Madrid insiste en un fichaje que pone la Premier League 'patas arriba'

Real Madrid podrá estar trabajando en la llegada de Van de Beek del Ajax, pero no se ha olvidado de su gran objetivo en ese mercado de fichajes de verano. Hablamos de Paul Pogba , jugador por el que Florentino Pérez sigue insistiendo para cumplir con todos los pedidos que Zinedine Zidane ha hecho para esta temporada.

Según informa este domingo el portal español 'Don Balón', el presidente del equipo blanco está dispuesto a jugarse todo por Pogba. Para convencer al Manchester United de dejarlo ir, Florentino Pérez ofrece hasta tres jugadores con los que Zidane no contará para este curso. De esta forma, 'Titofloren' espera evitar el pago de 160 millones de euros. O al menos ahorrarse algunos 'kilos'.

Paul Pogba se ha enfrentado al Real Madrid con la camiseta de Juventus. (Foto: Getty) Paul Pogba se ha enfrentado al Real Madrid con la camiseta de Juventus. (Foto: Getty)

El primero de los jugadores del Real Madrid que entraría en la 'operación Pogba' es Isco Alarcón. El nombre del malagueño no disgusta en Old Trafford y podrían aceptar su llegada, pero pasa todo lo contrario con Mariano. En el Bernabéu ofrecen su ficha, pero su estilo no encaja con el DT Solksjaer.



"Con esto el Madrid podría resolverse varios dolores de cabeza, pero no son los únicos, ya que sigue existiendo una sobrepoblación de jugadores con los que Zidane ni de chiste espera contar para este año", publica la citada fuente sobre el trabajo del Real Madrid en este mercado de fichajes.

Isco Alarcón ya había anunciado en su red social que se convertiría en padre por segunda vez. (Instagram: @iscoalarcon) Isco Alarcón.

Acepten, por favor

La última moneda de cambio que Real Madrid ofrece por Pogba es Vinicius o Rodrygo. Zidane cree que ambos jugadores necesitan ganar rodaje en Europa y nada mejor que consolidarse en el Manchester United con una temporada a préstamo.

Vinicius Junior | Real Madrid Vinicius Junior.

