El mercado de fichajes de invierno ya está abierto y con este ha llegado el momento de tomar decisiones importantes en el Real Madrid. Tras confirmar que se queda hasta final de temporada en el PSG, Kylian Mbappé no será refuerzo invernal del cuadro blanco, al menos, hasta mediados de 2022. Sin embargo, no quiere decir que en Valdebebas hayan optado por dejar de trabajar este mes. De hecho, a pedido del entrenador Carlo Ancelotti, la directiva merengue, presidida por Florentino Pérez, debe encontrar la forma de deshacerse de uno de los jugadores al que el italiano ya no quiere ver ni en pintura: el malagueño Isco Alarcón.

Según informa este domingo el sitio catalán El Nacional, el volante español no es un buen elemento en el vestuario madridista y teme que el resto del plantel se contagie de su mala vibra. Para el entrenador italiano, se trata de un jugador ‘tóxico’ con el que ya ha tenido algún roce en la presente campaña.

“Isco tiene amigos dentro del vestuario, una situación que Ancelotti teme que se le vaya de las manos, pues se podría romper la buena convivencia lograda en la primera mitad de la temporada”, publica la citada fuente en relación a los temores del técnico italiano en el camarín merengue.

Isco llegó al Real Madrid en 2013. (Foto: Getty Images)

Semejante situación ha hecho que Ancelotti exija a los altos mandos del Madrid la salida de Isco Alarcón antes de fin de mes. El problema para el cuadro ‘Vikingo’ es que el exvolante del Málaga no tiene intención de irse de Valdebebas hasta el final de su contrato (30 de junio). Así las cosas, cobraría una prima de fichaje en otro club.

“El plan de Isco no es otro que el de dejar que termine su contrato y así asegurarse una suculenta prima de fichaje. Sobre la mesa tiene grandes ofertas de clubes como el Sevilla, el Villarreal, el Valencia, el Newcastle y el Milan, que viendo como lo pueden incorporar sin pagar ninguna cantidad en concepto de traspaso le pueden ofrecer una prima por firmar”, apunta El Nacional.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Isco Alarcón, de 29 años, está valorizado en 15 millones de euros. El español tiene la capacidad de jugar como volante ofensivo y extremo por izquierda.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.