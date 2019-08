¿El último intento por Eriksen? La movida tras el “no’ de Neymar al Madrid

No renueva su contrato con el Tottenham, Mauricio Pochettino habla de él como si ya no perteneciera a la plantilla y Christian Eriksen se mantiene al tanto de una oferta por él en el mercado de pases de verano. El libro de pases cierra el 2 de setiembre y Florentino Pérez podría realizar el último intento para traerlo de Londres a Madrid. El mediocampista danés se convertiría – de esta forma – en el último refuerzo de los madridistas en la campaña.



Daniel Levy ha hecho todo lo posible por renovarle el contrato con los ‘Spurs’, el cual vence a finales de temporada. El presidente le ha ofrecido el doble de sueldo y la respuesta de Eriksen sigue siendo la misma: no. Tottenham plantea seguir con Eriksen, pero el danés prefiere seguir esperando a la oferta del Real Madrid de Zinedine Zidane. Con Pogba fuera de competencia, el jugador sabe que tiene más oportunidades de jugar en el Santiago Bernabéu.





Con 27 años de edad, Eriksen se juega su último gran contrato como profesional. En el partido pasado de la Premier League , Christian entró en el segundo tiempo. Pochettino lo hace así, sabiendo que puede perderle en los siguientes días y, mejor, probar con nuevos elementos que sí permanecerán en la institución por toda la temporada 2019-20.



Christian Eriksen está valorizado en 100 millones de euros y podría irse a la ‘Casa Blanca’ entre 50 a 60 millones de euros. Si bien Daniel Levy había tasado a su jugador en los 150 millones, mejor que se vaya a cambio de algún libre que libre en el siguiente curso.



El libro de pases en el mercado de pases cierra el 2 de setiembre en España. ¿Pasará?

