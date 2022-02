Real Madrid, que tendrá un duelo crucial ante el PSG en los octavos de final de la Champions League, sigue pensando en la reestructuración de su equipo de cara a la próxima temporada. Y es que la dirección deportiva del cuadro blanco está valorando a hacerse con los servicios de Sergio Reguilón, futbolista que fue vendido al Tottenham Hotspurs en verano de 2022 a cambio de 30 millones de euros. En estas dos últimas campañas, el jugador madrileño se ha convertido en una pieza indiscutible para los londinenses, por lo que nuevamente ha sido puesto en la mira de los merengues.

Según la información brindada por ‘Sky Sport’, el club capitalino está dispuesto a ejecutar la cláusula de recompra que se impuso al momento de traspasarlo a los ‘Spurs’, para volver a sumarlo a sus filas en el próximo mercado de verano.

La fuente citada señala que los del Santiago Bernabéu pactaron unos 40 millones de euros como opción de recompra con el cuadro inglés y todo parece indicar que estarían dispuestos a ejecutarla con tal de reforzar la banda izquierda tras la posible marcha de Marcelo.

Como bien sabemos, esta temporada Carlo Ancelotti tiene muchos problema para hacer sus alineaciones en el carril zurdo, puesto que Ferland Mendy ha pasado mucho tiempo lesionado y no se encuentra en su mejor nivel. Asimismo, el brasileño lleva varias temporadas con un nivel paupérrimo, que poco parece gustarle al DT italiano.

Por ello, el técnico tiene un serio problema en su defensa y la vuelta de Sergio Reguilón sería un alivio, ya que de esta manera también podría utilizar a David Alaba en el eje central, posición para la que fue fichado.

Florentino se reunirá con Al-Khelaïfi en la previa del PSG vs. Madrid

Según información del diario ‘As’, los presidentes de ambos clubes se iban a reunir, en primera instancia, este lunes en el prestigioso Guy Savoy, nombrado mejor restaurante del mundo en 2020 y poseedor de tres estrellas Michelín. Pero los parisinos cancelaron el encuentro.

La cena de todos modos se dará, pero ya no el lunes, sino el martes, aunque no se sabe ni el lugar ni la hora; aunque será antes del duelo desde luego. Lo cierto es que el encuentro tendrá tensión entre ambas partes, y no por la eliminatoria propiamente, sino por el mercado de fichajes y Kylian Mbappé.

Florentino intentó sacar a Mbappé de París, el PSG llegó a rechazar 200 millones por un jugador con un año de contrato y después llegaron las descalificaciones, sobre todo por boca de Leonardo, director deportivo del elenco francés.





