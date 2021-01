O fichar o pelear con lo que hay en casa. El Real Madrid se metió en un pequeño lío tras el regreso de Luka Jovic al Eintracht Frankfurt, pues si bien el serbio no contaba para Zidane, ahora el técnico se ha quedado con solo dos delanteros para lo que queda de la temporada y con el déficit de gol más evidente que nunca. En la ‘Casa Blanca’ deben tomar una decisión cuanto antes y parece que la solución está en el equipo filial Real Madrid Castilla.

Según adelanta la prensa española, el diario ‘As’ y el portal madridista ‘Defensa Central’, el Madrid habría cedido que el reemplazo de Jovic sea nada menos que Hugo Duro, la figura del filial esta temporada que se encuentra cedido por el Getafe, aunque los ‘blancos’ tienen una opción de compra.

Hugo Duro milita actualmente en el Castilla, pero sus buenos números en esta campaña están haciendo que en primer equipo estén dispuestos a hacerle un hueco tras la marcha de Jovic al Eintracht cedido.

El delantero español gusta mucho a Zidane, y es posible que le pueda ir dando oportunidades a menudo para que vaya cogiendo el ritmo. De hecho, ya estuvo en la lista para San Siro aunque no debutó.

En esta temporada ha jugado un total de siete partidos, y ha marcado cinco goles. Su valor ya está en los 2,5 millones de euros, y eso que tan solo tiene 21 años.

El ataque se ha convertido en un tema muy delicado para el Real Madrid. Benzema no está consiguiendo lo que le hubiese gustado, y realmente no se encuentra en su mejor nivel. Mientras Mariano no se ve con muchas oportunidades, apenas ha jugado 275 minutos esta temporada.

Duro ha sido formado en la cantera del Getafe y suma 25 partidos en Primera División, todos ellos con el ‘Geta’, además de dos de Europa League y otros cinco de Copa del Rey.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR