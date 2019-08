El pedido de Pep: Guardiola solicita un jugador del Real Madrid para su City

No se sabe a ciencia cierta cuál será el papel de Isco para Zinedine Zidane. En la pretemporada madridista, el técnico lo ha utilizado de titular como de suplente. En algunos partidos se le ha visto cómodo, mientras que en otros ha carecido de la intensidad que explica ‘Zizou’ en las conferencias de prensa que tiene luego de cada encuentro. Ahora, sin un lugar fijo en la plantilla para el siguiente curso, el diario ‘The Sun’ explica que Pep Guardiola lo habría pedido a sus dirigentes para el mercado de fichajes. ¿Podrá llegar a Manchester City?



Es muy difícil, teniendo en cuenta que el mercado de pases de la Premier League cierra el 8 de agosto. A menos de 100 horas para que no pueda traerse más jugadores en Inglaterra, el técnico catalán habría sugerido la contratación del español para seguir reforzando su equipo.



Manchester City derrotó en penales al Liverpool en la Community Shield y Pep avizora que hacen falta futbolistas con otro tipo de técnica para hacer su plantilla invencible. Isco sería uno de ellos, pese a que no atraviesa su mejor momento futbolístico. Si hace un par de años, era un mediocampista que no bajaba de los 100 millones de euros, hoy en día su pase podría costar alrededor de 50 a 60 millones. Así de cruda puede ser su realidad.



No obstante, si algo se caracteriza Guardiola es la potenciación de jugadores. Lo logró con muchos en el Barcelona y también mejoró rendimientos de Raheem Sterling, Kyle Walker, entre otros en Inglaterra. ¿Podrá ser Isco el último refuerzo de los ‘Citizens’?



No necesariamente. Guardiola también habría solicitado al defensa central del Bournemouth, Nathan Ake. Dos pedidos de Pep para el 8 de agosto. ¿Llegarán con un lazo?



► ¡Baldazo de agua fría! Vicepresidente del Barcelona desmiente negociaciones por Neymar



► ¿Se sumará un peruano? Jugaron en la Sub 23 de sus países y se convirtieron en cracks mundiales [FOTOS]



► ¡No dejarás de reír! Los mejores memes del Barcelona-Arsenal por el Trofeo Joan Gamper 2019 [FOTOS]



► De vuelta al titularato y triunfo: así fue el gol de Luis Suárez en el Barcelona vs. Arsenal [VIDEO]