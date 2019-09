Mourinho asoma en la carpeta de Florentino Pérez: el vía crucis de Zidane

► ¿Será la solución? Real Madrid pone su mira un fichaje para enero tras la paliza de PSG en París



No consigue victorias en su segundo mandato con el Real Madrid. Florentino Pérez le cumplió a ‘Zizou’ con una gran lista de jugadores en el mercado de pases de verano. Llegaron Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic y Eder Militao, entre otros jugadores, pero el resultado es el mismo: un Madrid que no tiene intensidad y juego en todas las líneas. Ante ello, el presidente madridista agotaría las posibilidades para traer de regreso a José Mourinho a España.



El técnico portugués aseguró que espera ofertas en el mercado. Como comentarista y analista deportivo, el luso quisiera volver a dirigir a un equipo de élite. Si bien no le fue bien en su último periodo con el Manchester United, ‘Mou’ considera que podría volver a tener buen mandato sobre el Real Madrid, a quien calificó como su mejor experiencia como DT.



El tiempo de contrato de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane firmó un contrato hasta la temporada 2021-2022 con un salario de 12 millones de euros netos por temporada, 4.5 millones más que en su primer mandato. No obstante, si el Real Madrid no consigue al menos cuatro puntos en su visita del domingo a Sevilla y su partido de local del miércoles ante el Osasuna, habrá una reunión de urgencia en el Bernabéu.



Zidane llegó al Real Madrid a base de méritos: tres Champions League consecutivas, pero ahora no consigue motivar a los jugadores de la plantilla. Kroos no es el futbolista de su época, tampoco Marcelo, ni que decir de Bale y Courtois no termina siendo un acierto.



Si Real Madrid no mejora en los próximos partidos, Zidane comenzará a temblar en su puesto. Por más que recién comience la campaña, el nombre de Mourinho siempre asomará en los banquillos. El luso tiene una excelente relación con Florentino Pérez y eso vale muchísimo.



Por otro lado, el nombre de Klopp se encuentra en lista, pero para el 2021, fecha en cuando culmina su contrato con el Liverpool.



