"Me quedo en el Real Madrid": el jugador que está seguro que Zidane y Florentino lo quieren para el 2019-20

Real Madrid alista una serie de bajas de cara al mercado de fichajes de 2019. Sin embargo, hay quienes están seguros que de Valdebebas no se moverán. Uno de ellos es Andriy Lunin, el portero ucraniano que en la temporada que culminó hace una semana militó en el Leganés en calidad de cedido.



De acuerdo al diario 'AS', Lunin le aseguró a sus compañeros del equipo de Butarque que Florentino y Zidane cuentan con él para el próximo curso. "Me quedo en el Real Madrid", habría confesado el joven arquero en el vestuario de los 'Pepineros'.

La salida de Keylor Navas en este mercado de fichajes cambia todo en el Real Madrid. Courtois pasará a ser el titular indiscutible y Lunin podrá volver de su cesión para pelear el puesto de segundo arquero con Luca Zidane, el hijo del entrenador.



"Zidane quiere testar a Lunin y el club, que el chaval se pruebe en pretemporada antes de decidir su futuro inmediato. Un futuro que, haciendo caso a la confesión del propio Lunin, estará sí o sí en el Real Madrid la temporada que viene", publica 'AS'.

Mientras Lunin sueña con quedarse en el Real Madrid, el Leganés espera que en Valdebebas puedan cederlo por una temporada más. Sin embargo, esta idea no pasa por la cabeza de Florentino Pérez pues en Butarque no ha tenido la regularidad necesaria para consolidarse como arquero profesional.

