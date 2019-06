Lo tiene claro: vestuario del Real Madrid decidió entre Kylian Mbappé y Neymar para 2019-20

En Real Madrid ven complicado que Neymar se ponga la camiseta blanca para la próxima temporada. Y es que la figura del PSG no piensa en otra cosa que volver a jugar en el Camp Nou, por lo que el presidente Florentino Pérez se tendrá que resignar. Sin embargo, hay consenso en el vestuario blanco ante un posible fichaje de Kylian Mbappé antes que el arribo del extremo brasilero.

Uno de los últimos que manifestó su aprobación de ver a Kylian Mbappé en Real Madrid fue el joven atacante Vinicius Junior. "Creo que vendrá pronto", sostuvo algunos días. Además, reveló que si bien es cierto que no conoce personalmente al también ex crack del AS Mónaco, ha intercambiado mensajes con él en redes sociales como Instagram.

El diario AS menciona que la mayoría de jugadores del Madrid espera que Mbappé arribe al Bernabéu en el corto plazo. Con el fichaje de Eden Hazard y la incorporación de Luka Jovic, consideran que el juego del popular 'Donatello' sería de gran ayudar para volver a levantar la Champions League luego del tricampeonato de 2016, 2017 y 2018.

No obstante, parece complicado que el campeón del Mundial de Rusia con la Selección de Francia pase al conjunto merengue. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha manifestado que se va a quedar en el club "en un 200%". Florentino la tiene más que difícil.

Por otra parte, los jugadores del Real Madrid gozan de sus vacaciones previo a los trabajos de pretemporada. Los dirigidos por Zinedine Zidane tienen pactados choques frente al Atlético, Tottenham, Bayern Munich y Arsenal.

