Real Madrid atraviesa por un buen momento en la temporada. Hace un par de días, humilló al Barcelona para clasificarse a la final de la Copa del Rey y en la Champions League es uno de los favoritos para volver a ganarla. Aunque las grandes noticias noticias no están solo en la cancha, también en las oficinas. En esa línea, el entrenador Carlo Ancelotti ha revelado este viernes que la renovación por una temporada de los contratos que expiran el próximo junio de Toni Kroos y Luka Modric está un paso más cerca. Según el italiano, “hay avances” entre el club y los dos centrocampistas de la vieja guardia.

“Hay avances porque están hablando y creo que al final se va a buscar una solución”, reconoció Ancelotti con una sonrisa que mostraba que sabía más de lo que podía decir públicamente en una rueda de prensa.

Sumando a Kroos y Modric la figura de Karim Benzema, Ancelotti dedicó elogios a tres jugadores diferenciales que vuelven a ser decisivos en momentos clave de la temporada, como demostraron en la goleada al Barcelona en el Camp Nou para acceder a la final de la Copa del Rey.

“Veo los veteranos como siempre. Pueden tener durante una temporada momentos de mejor o peor nivel, es bastante normal y les pasa a todos los jugadores, pero tenemos que evaluarlos no por la edad, si no por lo que hacen. Se puede pensar en el físico, no tienen la energía de los jóvenes, pero la manera de manejar los partidos de los tres es única y no se puede comprar en ningún mercado del mundo. La experiencia te quita algo pero también te da y a ellos les ha dado la forma de manejar los partidos”, argumentó.

Dando por hecho, de momento, la continuidad por un año más de Kroos y Modric, Ancelotti dejó una reflexión para el día en el que se retiren y el Real Madrid deba tomar un camino diferente.

“Creo que van a seguir pero tenemos que pensar también que el día que van a parar, por ser una cosa única lo que tienen, algo tiene que cambiar. Tenemos que buscar, el futuro del club es otra línea, no es la del fútbol de Kroos y Modric”, aseguró.

“Tenemos fantásticos jóvenes como Camavinga, Tchouaméni, Valverde o Ceballos que van a marcar una época en el Real Madrid, que será distinta a la de Modric, Kroos y Casemiro”, sentenció.





