Tiene contrato hasta fines de junio del 2022 y con la situación económica al día de hoy, es difícil que el Real Madrid pueda traer a Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, la posibilidad de que Florentino Pérez mueva ficha por él en el próximo año es factible, sabiendo que al delantero galo solo le quedaría un año de contrato con el PSG. ¿Llegará a la capital de España? Bueno, al menos ya existe un indicio de un posible interés.

De acuerdo a Ander Herrera, compañero de Mbappé en el Paris Saint Germain, el atacante está aprendiendo español en los últimos meses. “Mbappé se está soltando con el idioma”, confesó el mediocampista en una entrevista en ‘El Transistor’, alimentando así los rumores en cuanto a la posibilidad de que el galo se vista de blanco en un mediano plazo en Europa.

No obstante, el propio Herrera aseguró – para no generar un terremoto dentro de la Ligue 1 – que no ve ni a Mbappé como Neymar fuera de París, algo que se ha estado cocinando desde hace varios meses: ‘Ney’ desea marcharse a un torneo más competitivo, mientras que Mbappé – más maduro a diferencia de hace unos años – ya sí considera que es momento de dar un salto.

El plan del Real Madrid

Sabiendo que un momento fue tasado hasta en 250 millones de euros por parte del Real Madrid, Florentino espera que Nasser Al-Khelaifi y la directiva parisina cedan con el caso de Mbappé, dado que retenerlo hasta que cumpla su contrato los haría perder millones de euros, que sí lo contemplaron con el caso de Edinson Cavani, solo por citar uno de los tantos ejemplos.

Por su lado, en el seno del Madrid saben que la continuidad de Zidane es un factor muy importante para que el jugador con mayor proyección en Europa llegue a la ‘Casa Blanca’.

¿Lo veremos en el 2021? Solo el tiempo lo dirá.