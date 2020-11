Erling Haaland y Kylian Mbappé son opciones para reforzar la delantera del Real Madrid en 2021. Sin embargo, las últimas informaciones de la prensa europea indican que sus fichajes se complican cada vez más. Es por esa razón que el actual campeón de LaLiga ha pensado en Lautaro Martínez como plan ‘B’.

De acuerdo al portal ‘Don Balón’, el delantero argentino es una de las opciones que tiene el Real Madrid para reforzar su ataque. En Valdebebas creen que va siendo momento de pensar en un sustituto para un Karim Benzema que roza la veteranía y el bahiense cumple con los requisitos que Florentino Pérez pide.

Si bien la gran obsesión del Real Madrid para 2021 se llama Mbappé, en Valdebebas no quieren descartar opciones como la de Lautaro Martínez. Los blancos podrían no llegar a firmar al francés por el alto costo que representa, por lo que el delantero del Inter de Milán pasa a ser una especie de as bajo la manga.

Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club. (Getty)

¿Y qué piensa hacer el Inter de Milán?

En el equipo lombardo quieren asegurar su continuidad más allá de junio de 2023, fecha en la que termina su contrato. Según el portal ‘Internews’, la dirección deportiva del Inter se reunirá a mediados de diciembre con los representantes de Lautaro Martínez para tratar el tema de su renovación.

A la fecha, el cuadro italiano intenta retener a su figura con una mejora de contrato, pero hasta el momento que no hay acuerdo debido a la diferencia de sueldo que ofrece el club lombardo y el que pretende el delantero argentino (percibe alrededor de 2.5 millones y no espera menos de 5).

En lo que va de la temporada, Lautaro Martínez ha marcado seis goles con el Inter de Milán: cinco en Serie A y uno en Champions League.





