PSG ha explicado muchas veces que no ve el futuro sin Kylian Mbappé. A pesar de que el joven delantero francés ya dejó en claro que no desea renovar el contrato que vence a mediados de 2022, en tiene parisina no tiran la toalla. Es por eso que en la gala del Balón de Oro ni siquiera dejaron que el Real Madrid, principal candidato a llevarse a ‘Kiki’ en el mercado de fichajes de verano, se le acerque en la reunión de estrellas que se llevó a cabo la noche del lunes en el Théâtre du Châtelet de París.

Como si fueran dos de los más eficientes guardaespaldas, Nasser Al-Khelifi y Leonardo Araújo, presidente y director deportivo del Paris Saint-Germain, respectivamente, estuvieron atentos en todo momento que Mbappé y el emisario del Real Madrid en Francia, Emilio Butragueño, no se junten a conversar sobre un posible fichaje.

Así las cosas, los altos mandos del PSG dejaron en claro nuevamente que pararán de luchar por la continuidad de Mbappé a pesar de que esta parece estar muy lejana. Tras el fracaso en el Théâtre du Châtelet, el Real Madrid deberá explorar otras formas de llegar al de Bondy, al que solo le quedan algo más de un mes para ser libre.

Hace unos días, Kylian Mbappé, quien llegó al PSG desde el AS Mónaco en el verano de 2017, afirmó que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro a pesar de que ya es conocido que a mediados de año tuvo intención de fichar por el Real Madrid.

“¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, sostuvo el nacido en Bondy en declaraciones a TNT.

De esta manera, Mbappé no confirma su decisión de quedarse en París, ni tampoco la posibilidad de ir a algún otro club de Europa. El objetivo del francés es pensar en el presente que tiene junto al conjunto parisino. La Champions League lo obsesiona.





