La llamada del entorno de Dybala a Florentino Pérez para ir ya a Madrid

No tenía los minutos deseados con Massimiliano Allegri y tampoco los tiene con Maurizio Sarri. Paulo Dybala ha pasado de convertirse en un referente en la Juventus a ser una opción de recambio en el conjunto turinés. Ni siquiera cuando las ‘papas queman’ lo llaman para calentar y ponerse la camiseta. El delantero argentino come banquillo y su entorno negocia posibilidades en el mercado de fichajes de verano. ¿El Real Madrid ? Una opción para el invierno.



De acuerdo a medios españoles, el entorno de Dybala habría conversado con Florentino Pérez para llevarlo a la capital de España en el mercado de pases de invierno. Si bien la ‘Vecchia Signora’ no vería con malos ojos su salida, la oferta tendría que ser tentadora para el cuadro madridista. En el caso del argentino, él sí se ‘muere’ por jugar en LaLiga Santander.



Paulo Dybala lleva 14 minutos en la presente temporada con la ‘Juve’: 14 minutos frente al Parma y todo el tiempo en el banco contra el Napoli del ‘Chucky’ Lozano. El atacante permanece callado y no da respuestas a la prensa, mientras que su entorno negocia su salida y el precio que podría pagar un equipo top por él para el mes de enero. ¿Llegará a serlo?



Zidane no vería con malos ojos un eventual traspaso, mientras que Florentino tendría que ver de qué jugador se deshace de la plantilla. Ya cuenta con Bale, Isco, Hazard, Vinicius Junior y más en la posición de extremo. Dybala puede ser una buena opción para ‘refrescar’ al ataque, aunque no termina siendo Paul Pogba o Kylian Mbappé, los pedidos de Zidane.



Real Madrid juega este fin de semana ante el Levante , mientras que la Juventus lo hace el sábado contra la Fiorentina. Posteriormente, los turineses viajan a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid por la primera jornada de la Champions League. ¿Sabor a revancha?



El viaje a Madrid podría acrecentar los rumores de una salida de Dybala. Veremos cómo va el tema.



