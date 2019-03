Ya llegó Militao: ahora el Real Madrid prepara el segundo fichaje para Zidane

Florentino Pérez ha salido de compras antes del mercado de fichajes de verano. Ya ha confirmado a Militao a cambio de 50 millones de euros (otro brasileño al Real Madrid ) y ahora se encuentra en búsqueda de la segunda pieza del rompecabezas para armar la súper plantilla de cara a la próxima temporada. Real está en el supermercado y elegirá lo mejor para la danza de pases que se viene, por lo que parece que volverá a dominar en el mercado.



Con la llegada de Militao, Zinedine Zidane ya tiene tres defensas de calidad: Sergio Ramos, Raphael Varane y el ex jugador del Sao Paulo. Ahora la búsqueda se encuentra centrada en el ataque, dado que Gareth Bale tiene los días contados en Chamartín. El elegido, por una cuestión de presupuesto, es Eden Hazard , el ‘Duque’ del Chelsea de Maurizio Sarri.



Con Sarri, Hazard es titular indiscutible, aunque en más de una vez, el belga ha dicho que no existe la mejor de las relaciones con el técnico italiano. Y si añadimos que tiene un contrato hasta la próxima temporada, el Chelsea se vería obligado a vender al futbolista para que no se marche a coste cero al Santiago Bernabéu. Real Madrid lo tiene en la mira y ya prepara la chequera para llevárselo a partir de agosto, el ‘Duque’ es el objetivo.



¿A cuánto ascendería el precio del traspaso? Se especula, según medios ingleses, que el pase costaría 100 millones de euros, aunque el Real Madrid tiene planteado también poner la ficha de Mateo Kovavic en el traspaso, dado que los ‘Blues’ están castigados por la FIFA por el tema del ‘Fair Play Financiero’. ¿Podrá Hazard vestirse de blanco?



Real Madrid ya oficializó al primer fichaje, ¿cuántos más vendrán a la ‘Casa Blanca’?



