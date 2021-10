El brasileño Marcelo Vieira es uno de los jugadores más importantes en la reciente historia del Real Madrid. Con el lateral izquierdo como pieza clave, el cuadro ‘Vikingo’ ganó tres Champions League consecutivas (2016-2018), logrando un dominio absoluto en Europa. Sin embargo, ha pasado el tiempo y el defensor ya no es el de antes. Los años le han pasado factura en lo físico al punto que hoy es un jugador más para Carlo Ancelotti. Simplemente no cuenta para el DT italiano. Semejante panorama haría que el carioca replantee su futuro al final de la temporada 2021-22.

Según información del diario Lance, Marcelo podría no renovar con el Real Madrid el contrato que vence a mediados de 2022. Sin participación activa en el once de Ancelotti, para el brasileño ya no tendría sentido seguir siendo jugador del cuadro blanco más allá de junio del próximo año.

De hecho, el futuro del lateral brasileño podría estar en el club que lo lanzó al estrellato: Fluminense. La citada fuente asegura que el cuadro de Río de Janeiro quiere a Marcelo como refuerzo y no tendría que pagar un solo dólar por su fichaje, al tratarse de un jugador con carta de libertad en mano.

En la dirigencia de Fluminense ven posible concretar la vuelta del todavía lateral del Real Madrid. Según explicó el presidente Mario Bittencourt, en charla con el canal oficial del club, Marcelo ya conoce las intenciones del cuadro brasileño.

“Marcelo es un jugador hecho aquí, se fue directo a Europa y tenemos una excelente relación. Sabe que el ‘Flu’ está interesado en repatriarlo”, dijo Bittencourt sobre el futbolista nacido en Río de Janeiro el 12 de mayo de 1988.

“Lo que sé es que permanecerá en Europa un año más y todavía tiene la mente ahí. Sin engañar, estamos al acecho. Si tenemos las condiciones económicas y quieren aceptarlas, en el futuro lo traeremos”, agregó el dirigente de Fluminense.

Cabe recordar que Marcelo debutó profesionalmente con la camiseta de Fluminense en 2006. Jugó 40 partidos antes de partir al Real Madrid para reemplazar en la banda izquierda a su compatriota Roberto Carlos.





