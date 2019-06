A punto de irse al rival: el descartado de Zidane a cambio de 50 millones de euros

Un cambio de aires que suele hacerse cuando los futbolistas no son tan top. Marcos Llorente dejaría el Real Madrid para jugar en el Atlético de Madrid en medio del mercado de fichajes. Mientras existen las negociaciones, el tío del futbolista confesó que el cuadro de Diego Simeone en una de las opciones que se maneja en estos momentos, siendo la mejor posibilidad para que el jugador no se muda de ciudad y pueda jugar en un equipo top en Europa.



Julio Llorente es el tío del jugador y, siendo ahora representante de él, aseguró un poco sobre el futuro de su sobrino. “El Atlético es una de las posibilidades que puede tener Marcos. Hay algunos clubes que están al acecho y nosotros estamos escuchando. Por ahora no hemos decidido nada y seguramente en los próximos 10 días se decidirá algo”, confesó.



Marcos Llorente llegaría al Atlético de Madrid a cambio de 50 millones de euros, siendo el precio base que pediría Florentino Pérez para llevárselo al Wanda Metropolitano. El volante sería una opción para el ‘Cholo’, dado que Rodrigo tiene un pie y medio de la institución.



Cualquier club top en Europa puede ejercer la cláusula de rescisión de 70 millones de euros por Rodrigo, siendo el Manchester City de Pep Guardiola el que más insiste por él. Tal parece que en los próximos días habrá una contratación de parte del Atlético de Madrid.



