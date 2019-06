Con Jovic tiene un nuevo destino: el club que apuesta por Mariano Díaz en el mercado

Pinta un camino para él. Mientras que Zinedine Zidane ya dio su lista de descartados para la siguiente temporada, en Turquía informan sobre la posibilidad de que Mariano Díaz pueda vestirse la camiseta del Fenerbahce de cara al siguiente curso. El delantero dominicano-español no fue aprobado por parte del técnico francés y dejaría el club madridista tan solo una temporada de haber llegado a España procedente del Olympique de Lyon.



El diario turco ‘Fanatik’ informó que Mariano Díaz podría jugar en el 2019-2020 en la liga turca, luego de que los agentes del atacante madridista habrían iniciado las conversaciones para un inminente traspaso en medio del mercado de fichajes en Europa. El monto del traspaso no habría sido revelado, puesto que recién se pondrán a conversar las partes.



Otra opción que maneja el entorno de Mariano Díaz es un hipotético regreso a la Ligue 1. En Francia le fue muy bien, era titular indiscutible en el Lyon y el Madrid podría venderlo si es que la propuesta económica termina siendo atractiva para ellos. Florentino Pérez lo recompró en 25 millones de euros y sabe que es casi imposible que haya una venta así.



Mariano Díaz no tiene espacio en el Real Madrid luego de que Luka Jovic fuera anunciado como flamante delantero del club. El atacante serbio será presentado este jueves en la tarde en el Santiago Bernabéu, mientras que Mariano – en sus vacaciones – debe pensar en qué equipo jugará para la próxima temporada. Espacio no tiene y sitio tampoco le faltará en el ‘Viejo Continente’. Sigue todos los movimientos del mercado de fichajes.



► ¿Se queda? Marcelo decidió si sigue en Real Madrid, pese a interés de Cristiano porque vaya a Juventus



► ¿Camino a la Premier? El club top que planea el fichaje de Rakitic en el mercado



► Mira aquí todo el fixture de la Copa América 2019



► Que celebren todos: los ascensos en la Premier League, LaLiga y otros torneos para 2019-20 [FOTOS]