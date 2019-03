¿Otra vez Florentino? Real Madrid irá por Mauro Icardi, apuntan desde Italia

Inician las negociaciones para el Real Madrid. ¿Abrirá la chequera Florentino Pérez? En medio de la remodelación del Santiago Bernabéu por 600 millones de euros y el fiasco de temporada del conjunto madridista, el presidente del club no tiene otra que realizar fichajes de cara a la próxima temporada. Zidane tiene una lista de nombres, pero el mandamás tiene otra, en donde se encuentra el delantero argentino Mauro Icardi para el curso del 2019-20. Te contamos el caso del seleccionado argentino, a punto de irse del Inter de Milán.



Sin una renovación con los italianos en el camino, y con una escándalo al dejar de ser capitán del Inter, Icardi quiere salir de Milán al lado de su esposa y representante, Wanda Nara. El atacante, con ofertas de la Juventus y el Napoli de acuerdo a medios italianos, también seguiría en la órbita de Florentino Pérez para su nuevo Real Madrid de Zidane.



Con Karim Benzema no hay problemas en la actualidad, pero el equipo necesita una mejor cuota de gol y ahí entra la posibilidad de fichar a Icardi en el próximo mercado de fichajes de verano. Icardi es un referente en la liga italiana, por lo que su pase costaría alrededor de los 100 millones de euros, una cifra no muy alta por lo que se paga en la actualidad.



Zidane no lo ha pedido, pero Florentino Pérez comienza sus negociaciones. Icardi es uno de los planes del Real Madrid, pese a lo que ha comentado en las últimas semanas sobre la negatividad que puede traer su contratación por el caso de Wanda Nara. ¿Llegará a vestirse de blanco? Estamos solo a unos meses de verlo.



