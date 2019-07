Solo 'Galácticos': Mbappé, Van Dijk y los 20 posibles fichajes en la agenda del Real Madrid [FOTOS]

Lo mejor de lo mejor. Real Madrid siempre se ha caracterizado por tener como uno de sus principales objetivos el contar con una de las plantillas más poderosas del mundo y en este mercado de fichajes no quieren ser la excepción. Motivo por el cual, la directiva 'Merengue' se encuentran en la búsqueda de nuevos y jóvenes cracks que continúen con la leyenda que volvió grande al club de la capital en LaLiga Santander y en todo Europa.



En las últimas semanas, los nombres más sonados en la tienda del Real Madrid fueron los de Kylian Mbappé, actualmente en el PSG, y el del joven volante español Fabián Ruiz , de quien se esperan grandes cosas en el futuro. No obstante, el universo de cracks es tan inmenso, que los que uno más imagina podrían llegar, podrían terminar vistiendo otros colores.



Por ello, en esta nota te mostramos una selecta lista - de todos los gustos y sabores - de los posibles fichajes con los que el Real Madrid podría sorprender a más de uno de cara a esta nueva temporada de fútbol. Entre los más destacados de la nómina destacan el paraguayo Miguel Almirón y el senegalés Sadio Mané. Así que no te pierdas esta galería que está buenaza. ¿Sumarías a alguien en la lista?

