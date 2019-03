Escrito en el ADN: “Tarde o temprano, Mbappé llegará al Real Madrid”

Se llama Julien Escudé, ha jugado para Francia y gran parte de su carrera deportiva lo ha hecho para el Sevilla de España, equipo que empezó a conocerse más en el mundo del fútbol gracias – también – a sus actuaciones como zaguero central. En medio de una entrevista con EFE, Escudé confesó que Kylian Mbappé tarde o temprano jugará en un gran equipo de Europa, que podría ser el Real Madrid de Zinedine Zidane, ahora con una etapa hasta el 2022.



“Un jugador como Mbappé quiere jugar en los clubes más grandes del mundo. Hay pocos que tienen tantos títulos como el Real Madrid, en donde puede disfrutar de una liga tan competitiva como la española. Es un jugador para ganar títulos. No digo que no los vaya a ganar en el PSG, pero está escrito en su ADN que llegará tarde o temprano a un gran club y creo que el Real Madrid es uno bueno para Mbappé”, confesó el ex futbolista.



Tras la llegada de Zidane al Real Madrid, en Francia se ha hecho mucho eco sobre la posibilidad de que sea contratado Kylian Mbappé en el próximo mercado de fichajes de verano. El PSG no lo ha pondrá en venta, no lo hace con sus mejores futbolistas, por lo que la intención se encuentra en el jugador formado en el Mónaco.



Llegó a París para seguir al lado de su familia, ¿se marchará a Madrid para ganar la Champions League? Mbappé fue ‘querido’ por Zidane desde que tenía 14 años, por lo que se puede reactivar esa opción para la próxima temporada. No hay muchos futbolistas de las cualidades del francés y Real Madrid siempre quiere a los mejores del mundo en sus filas.



Mbappé fue fichado en 180 millones de euros por el PSG, el Real Madrid había ofertado un poco, pero el convencimiento de los dirigentes parisinos pudo más en ese momento. Ahora, eliminados otra vez de la Champions, ¿se podrá retener el Golden Boy del Mundial?



