La medida desesperada del padre de Neymar para convencer a Florentino Pérez

El mercado de fichajes de verano no deja de moverse en cuanto a los rumores y fichajes. Mientras que en Brasil se asegura que hay una oferta del Barcelona al PSG , el padre de Neymar trataría de agotar todas las vías para que su hijo pueda vestir la camiseta blanca del Real Madrid para la próxima temporada. La situación no es fácil, especialmente luego de que el progenitor de ‘Ney’ ha recibido dos respuestas tajantes por parte del entorno madridista.



A raíz de eso, el padre de Neymar haría el último intento para llevar a su hijo a la ‘Casa Blanca’: viajar a Madrid para conversar con Florentino Pérez sobre las opciones para que el futbolista brasileño cambie de camiseta de cara a la siguiente temporada. El presidente Nasser Al-Khelaifi aseguro que el jugador se encuentra en venta y solo una oferta interesante haría que él, junto al resto de directivos, se sienten en la mesa para conversar sobre un traspaso.



Con la propuesta – de haberla – el padre de Neymar viajaría después a París para conversar sobre la posible transferencia de su hijo en el mercado de pases. ¿Factible? Difícil cuando alguien se encuentra tasado en 300 millones de euros, una cifra casi impagable en la actualidad.



Lesionado y recuperándose, Neymar tan solo desea dejar Francia para volver a España y tratar de convertirse en un candidato al Balón de Oro, algo que no pudo ratificarlo en el PSG, un club que ni siquiera logró alcanzar con él las semifinales de la Champions League.



Real Madrid no ha movido ficha por Neymar en las últimas semanas, logrando la contratación de Eden Hazard, uno de los extremos de calidad que necesitaba el equipo. El extremo belga tomará una banda, ¿podrá hacerlo el ‘Ney’ en la otra? Veremos qué pasa en el mercado.



