Ni Napoli ni Atlético de Madrid: James Rodríguez y la nueva opción que apareció en el camino... ¡'Bomba'!

El futuro de James Rodríguez en este mercado de fichajes es toda una incógnita. A menos de un mes del cierre, el nacido en Colombia no encuentra un destino fijo. No tiene chances de seguir en el Real Madrid y si bien el Napoli y Atlético de Madrid confirmaron que quieren hacerse con sus servicios, ninguno parece cumplir las exigencias económicas de Florentino Pérez.

Afortunadamente para James, sus opciones en este mercado de fichajes 2019 no han terminado. Y es que según el portal 'Don Balón', la Juventus ha sido el último club en interesarse en su fichaje nada menos que por recomendación de Cristiano Ronaldo, uno de sus mejores amigos mientras jugaba en Valdebebas.



La llegada de James Rodríguez a la Juventus taparía la salida de Paulo Dybala, quien no cuenta para Sarri esta temporada. La directiva del club intenta encontrarle un equipo. Hace unos días sonaba en el Manchester United y Tottenham, pero con el mercado de fichajes ya cerrado en Inglaterra, en Turín buscan otras opciones.



"Italia sería el destino del colombiano para esta temporada entrante, pero en la Juventus de Turín junto a su gran amigo, Cristiano Ronaldo. La 'Vecchia Signora' está esperando la salida de Dybala del plantel para fichar a James", publica la citada fuente.



De fichar por la Juventus de Cristiano Ronaldo, James Rodríguez vestiría su quinta camiseta en Europa tras el Porto, AS Mónaco, Real Madrid y Bayern Munich.

► Uno es intransferible: PSG pide al Barça dos jugadores más 100 millones de euros para soltar a Neymar



► Florentino lo engríe: el alucinante sueldo que Real Madrid le tiene preparado a Neymar



► Parece que llega Neymar: director deportivo del PSG confirma "negociaciones avanzadas" con Real Madrid



► Cada vez más cerca: Real Madrid ya negocia con PSG por Neymar y sorprende la forma en que llegaría