Bronca en el Real Madrid: Florentino sueña con Neymar, pero Zidane veta su fichaje y Hazard está en el lío

Así como en el FC Barcelona , Neymar también asoma en el Real Madrid para el mercado de fichajes de verano 2019. Es una obsesión para Florentino Pérez, quien sueña con la llegada de un 'galáctico' de la magnitud del brasileño. Sin embargo, no todos le ponen buena cara a su posible contratación.



Según el diario 'Sport', Zidane no está de acuerdo con Florentino Pérez. No quiere el fichaje de Neymar por el Real Madrid por cuestiones estrictamente deportivas. Además, el francés cree ya tener en Eden Hazard esa figura que su pizarra necesita para afrontar la temporada.

"Para Zidane, no hay sitio para Neymar en su esquema táctico, ya que su presencia sobrecargaría el flanco izquierdo y crearía una canibalización futbolística entre el brasileño y el belga", publica la citada fuente sobre el desacuerdo de 'Zizou' y Florentino en este mercado de fichajes.



Alguien que venda camisetas

Lejos de pensar en el funcionamiento deportivo del Real Madrid, Florentino Pérez ve en Neymar ese jugador capaz de llenar el hueco que dejó Cristiano Ronaldo en 2018. No solo es un crack dentro de la cancha, el nombre del brasileño también figura como un importante activo para el marketing del club.



"Florentino, sin embargo, se rige por otros criterios… los que él mismo marca, y uno de ellos es la búsqueda por un nuevo galáctico, un fichaje bomba con detonación planetaria, que devuelva al Madrid a la primera línea después de una temporada penosa. Y rebuscando en el mercado, no ve a nadie tan atractivo como Neymar Jr. ", publica la citada fuente.

