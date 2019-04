Aguanta Florentino: el nuevo pedido de Eden Hazard que pone en jaque al Real Madrid

Cuando todo parecía cocinado en España y se preparaba la mesa para presentarlo para el mercado de fichajes de verano, una nueva petición llegada desde Londres le genera un problema para Florentino Pérez. Puede que el pedido sea un poco extravagante, pero cuando se trata de jugadores, muchos quieren llevar su dorsal que más le gusta, aunque si se trata de dos referentes, puede que la situación lleve a un conflicto. Eso pasa exactamente con Eden Hazard , el crack pretendido por el Real Madrid y Florentino Pérez para el 2019-2020.



Si su pase rondaba los 120 millones de euros , con un posible acuerdo entre las partes ( Real Madrid y Chelsea) y su sueldo se encontraría más allá de los 17 millones de euros, ahora el ‘Duque’ de Hazard desearía portar también la dorsal número ‘10’, la misma que le pertenece a Luka Modric. ¿El balcánico accedería al pedido del belga? Lo más probable es que no, a menos que no le interese mucho ese número para él en la actualidad.



Hazard es un pedido de Zidane, también le gusta a Florentino Pérez dado que quiso traerlo apenas acabado el Mundial de Rusia 2018, por lo que debe llegarse a un acuerdo para que el seleccionado de Bélgica haga un esfuerzo para que juegue en el Santiago Bernabéu, más allá de llevar la número ‘10’ o no. Esa es la situación de uno de los futbolistas más pretendidos del Real Madrid, en donde también se encuentra Paul Pogba y Christian Eriksen.



Eden Hazard se muere por jugar en el Real Madrid, el jugador del Chelsea tan solo debe agotar sus esfuerzos para que la directiva londinense le dé el aval para marcharse de Inglaterra, pese a que en Stamford Bridge se encuentran estancados con el ‘Fair Play Financiero’.



