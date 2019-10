Te quiero en invierno: la oferta del Real Madrid para convencer a Van de Beek y Ajax

“No me gusta cambiar de equipo a mitad de temporada”, indicó Donny Van de Beek. Pero claro, ¿alguna vez lo ha hecho en su carrera? Formado en las canteras del Ajax, el mediocampista ha jugado toda su vida en Ámsterdam, por lo que Florentino Pérez tiene un as bajo la manga para convencer al futbolista de unirse al proyecto 2019-2020 del Real Madrid. La oferta que prepara el presidente sería presentada en el mes de enero en las oficinas de la institución holandesa.



De acuerdo a medios en España como en Inglaterra, el Real Madrid tiene una propuesta entre 112 a 120 millones para llevar al seleccionado tulipán al Santiago Bernabéu. Con un mediocampo tradicional con Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde y James Rodríguez, el equipo blanco necesita de mayor intensidad y juego en el centro del campo.



Sí, claro, Valverde se ha convertido en el ‘Pogba’ que necesita ‘Zizou’, pero se requiere de algo más que la confianza en una promesa del equipo. Ante ello, y la imposibilidad de traer – por ahora – a Paul Pogba a España, Florentino propondría la millonaria oferta al Ajax para llevarse a Van de Beek en enero. Con semejante oferta, ¿el Ajax dirá que no en el mercado?



Florentino Pérez alucinó con Gueye, una de las figuras del PSG ante el Real Madrid. Florentino Pérez busca jugadores para el mercado de invierno. (Foto: Getty)

¿Cuáles son los números de Van de Beek?

Entre la Eredivisie y la Champions League , Donny Van de Beek ha jugado 11 partidos con tres goles a su cuenta en la presente temporada. Para los directivos del Madrid, el partido contra el Valencia fue un deleite para ellos y convencimiento de que el holandés puede desempeñarse – sin ningún problema – en LaLiga. Y, claro, el Real Madrid necesita de un jugador como él.



Van de Beek podría convertirse – en el invierno – en el futbolista más caro del Real Madrid. Su traspaso – de hacerse oficial - se encuentra por encima de los 101 millones por Gareth Bale y los 94 millones de Cristiano Ronaldo. Faltan tres meses para que se reabra el mercado.



