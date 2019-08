A días del cierre del mercado: la oferta del PSG al Real Madrid por Keylor Navas

El PSG hace todo lo posible por tener un portero de categoría en el mercado de fichajes de verano. A siete días de que cierren las transferencias en España como en Francia, el PSG hace un último intento por tener bajo los tres palos a Keylor Navas. No importa que los madridistas lo pongan como parte de un trueque por Neymar, en París pretenden realizar una oferta para que el costarricense viaje solo de Madrid con destino a París.



De acuerdo al diario AS en su edición del domingo, el PSG ha ofertado 17 millones de euros por el portero de 32 años. Keylor Navas, sabiendo que no tiene opciones de ser titular con Thibaut Courtois, miraría con buenos ojos mantenerse en la élite en Europa. Puede que la Ligue 1 no tenga el nivel de competencia que LaLiga , pero sí mantiene la hegemonía y el orden de cara a la Champions League, el objetivo que tienen los dueños del club francés.



No obstante, de cara a las negociaciones, el Real Madrid pediría cinco millones de euros más. Keylor es una garantía para el arco, pero Florentino Pérez también quisiera hacer un poco de caja tras las inversiones realizadas en las pasadas semanas en el mercado de pases.



El papel de Keylor Navas en el Madrid

Luego de cinco temporadas en España, este podría ser el final del ‘tico’ en Chamartín. Luego de tantos títulos y de una era marcada con el Real Madrid, Keylor podría estar diciendo adiós en los próximos días. Claro, todo depende de la decisión de Florentino Pérez sobre el final.



En los primeros dos partidos de la temporada en LaLiga, Keylor ha estado a la sombra de Courtois. De quedarse en España, solo tendrá partidos de la Copa del Rey. No hay más espacio para él, pese a títulos de Champions League y demás en su historia con el Madrid.

