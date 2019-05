Tras descartar a Jovic: Real Madrid alista 120 millones para el fichaje del 'nuevo Cristiano Ronaldo'

Según el programa 'Jugones', Real Madrid descartó la l legada de Jovic para el mercado de fichajes de verano. En Valdebebas no están convencidos de pagar los 100 millones de euros que pide el Frankfurt, es por eso que Florentino y compañía ya trabajan en la incorporación de un nuevo delantero.



En esa linea, tal como publica 'Don Balón', Real Madrid se ha puesto como objetivo llevarse a Joao Felix del Benfica, la grata aparición del fútbol portugués y a quien ya han empezado a llamar el 'nuevo Cristiano Ronaldo' por la capacidad goleadora que ha demostrado en esta temporada.

8. Joao Felix, del Benfica y en la mira del Madrid, con 19 años y 35 millones de euros de precio. (Getty) Joao Felix, del Benfica y en la mira del Madrid, con 19 años.

"Félix, de 180 centímetros, destaca por su velocidad, su cambio de ritmo y su habilidad con el balón. Es la gran joya del país y ya le han apodado ‘el nuevo Cristiano Ronaldo’. Pronto se espera que debute con la selección absoluta, después de haber jugado 10 partidos con la sub 21", publica la citada fuente.



Para hacerse de los servicios del delantero del Benfica en el mercado de fichajes, Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar cerca de 120 millones de euros. Como han informado varios medios en Europa, Zidane contará con 500 'kilos' para su gran revolución. Y el portugués encabeza la lista.



Eso sí, en Valdebebas no quieren perder el tiempo con su fichaje. La idea es cerrar el acuerdo con Benfica antes del inicio de la pretemporada en Montreal. Real Madrid sabe que Joao Felix también suena en Bayern Munich, Juventus, Manchester United y PSG. No se imaginan perderlo.

