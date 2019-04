Oferta final: el desembolso de Florentino para llevar a Pogba al Real Madrid

En la previa del Barcelona vs. Manchester United , Paul Pogba ha generado un revuelo en toda Inglaterra. Mientras los ‘Red Devils’ concentran de cara al partido más importante de la temporada, el diario ‘Daily Mail’ ha revelado el intento del galo de marcharse de la ciudad de Manchester con destino a la capital de España. El campeón del mundo quiere jugar con Zidane y pide su venta a los directivos ingleses, en lo que sería la movida del mercado de fichajes.



De acuerdo al diario británico, Pogba está desesperado porque el Real Madrid deposite 150 millones de euros en la cuenta bancaria del Manchester United, pese a que el club lo ha cifrado en 30 millones de euros más si alguien club top de Europa desea llevárselo. El medio no indica que el jugador vaya a pedir el ‘transfer request’, aunque la desesperación de Pogba de jugar en uno de los mejores equipos del mundo se hace cada vez más grande.



Concentrado de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el galo no ha respondido a los medios de prensa sobre su posible marcha a España, indicando que se encuentra mentalizado en darle vuelta a los culés. Y vaya que sí sería una respuesta para los madridistas que Pogba elimine al rival de siempre en un partido no apto para cardíacos.



Pogba desea títulos, mayor representatividad y parece que ya ha cumplido el sueño de jugar en el Manchester United, un hecho que no pudo hacerlo cuando era canterano. Ahora, con Mino Raiola como su agente, el francés quiere jugar en el Real Madrid. Eso es claro.



