El camino para recién negociar: la oferta y sueldo del Real Madrid para Kylian Mbappé

Para llevarlo a España, no solo hay que persuadir a su entorno de que vivir en la capital del fútbol es el único camino para ganar el Balón de Oro, sino que también se debe presentar una oferta seductora para el PSG como para el futbolista. Florentino Pérez abrirá la chequera para la próxima temporada y uno de los deseos de Zinedine Zidane se llama Kylian Mbappé , el joven jugador que le deslumbró los ojos cuando el jugador tenía 14 años y ‘Zizou’ era el técnico del Real Madrid Castilla. Han pasados seis años y el camino de la operación Madrid se presenta de la siguiente forma.



De acuerdo a L’Equipe, Mbappé cobra alrededor de 13.2 millones de euros netos por temporada, por lo que si el Real Madrid de ‘Flore’ desea traerlo al Santiago Bernabéu debería presentarle una oferta de no menos de 15 millones de euros netos por cada curso. El atacante galo cobraría un poco más como sueldo base y, además, tendría la posibilidad de que gane más dinero a través de publicidades: solo tiene a Nike y Hublot como patrocinadores en el presente.



En ese camino, Florentino la tiene un poco fácil. No obstante, el camino será difícil cuando trate de negociar con el PSG. Como se sabe, los jeques no negocian a sus futbolistas. Ya lo vimos en el pasado con Marco Verrati en su camino al Barcelona y Adrien Rabiot, quien se encuentra en la ‘congeladora’ desde que decidiera no renovar su vínculo con los parisinos. ¿Pasaría lo mismo con Mbappé? Difícil por la presión mediática que ejercería Francia para que el galo juegue y sea el mejor del mundo.



No obstante, la oferta tendría que ser no menos de 300 millones de euros, con lo que le convertía en el fichaje más caro de la historia, después de que el mismo PSG pagaría 222 millones por el pase de Neymar desde el Barcelona hace dos temporadas. La situación se encuentra difícil, pero uno de los objetivos se llama Mbappé. ¿Podrá llegar a España?



En el pasado, la oferta del Real Madrid al Mónaco fue de 214 millones e igual no aceptó. Ahora está en juego su prestigio y deseo de ser el número uno de este deporte.



