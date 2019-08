A punto de cerrar el mercado en la Premier: el contrarreloj de Paul Pogba

Paul Pogba se sienta y espera una respuesta de parte del Manchester United. Tan solo el mediocampista quisiera que se resuelva su situación en el mercado de fichajes de verano para que pueda cambiar esa camiseta roja por la blanca. La oferta que esperan los ‘Red Devils’ es muy alta y muy por encima de lo que pretenden los madridistas, aseguran en el entorno de Florentino Pérez. No obstante, el volante galo ansía el OK para que pueda mudarse a España.



A dos días de que cierre el mercado de pases en Inglaterra, el objetivo Pogba parece alejarse del Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane lo desea a toda costa, pero el mandamás del Real Madrid no depositará más de 160 millones de euros por un futbolista. Florentino Pérez quiso realizar un trueque por el galo, pero el United tan solo quiere una fuerte suma de dinero.



En caso de que Paul Pogba llegue al Bernabéu, el Manchester United activaría la operación de Christian Eriksen. No obstante, de acuerdo a medios británicos, la insistencia del francés de salir de Old Trafford no preocupado a los directivos ingleses. El campeón del mundo tiene contrato con el club y debe respetarlo, pese al deseo de jugar en España y juntarse con su familia.



La Juventus es la otra institución interesada en Pogba, aunque pareciera que el futuro de Paulo Dybala ahora se encuentra en el Tottenham. Si bien LaLiga y la Serie A fueron opciones en el mercado por Pogba, Inglaterra parece que seguirá siendo su destino.



