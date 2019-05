Golpe a la billetera de Pogba, ¿pedirá el ‘transfer request’ para ir al Real Madrid?

Puede que pida su ‘transfer request’ para la próxima temporada. Quedar fuera de la próxima Champions League ha hecho que los dirigentes del Manchester United le vayan a bajar a reducir el 25% del sueldo a todos los futbolistas de la plantilla, incluido Paul Pogba. El volante galo dejará de ganar 17 millones de euros netos a pasar a cobrar 12.75 millones por temporada, algo que sin lugar a duda disgusta al mediocampista y puede que haga que quiera dejar Inglaterra para poner rumbo con destino a España y el Real Madrid , para ser más precisos en fichajes.



El Real Madrid quiere apostar 150 millones de euros en la contratación de Pogba, aunque de acuerdo a medios ingleses como españoles, en Old Trafford esperen que la propuesta sea de 180. Entre dimes y diretes entre ambas instituciones, la oportunidad la tiene el futbolista para pedir su ‘transfer request’ y ponerse en venta para el mercado de fichajes de verano.



Real Madrid espera que se acuerde con el Manchester United el fichaje de Pogba. La oferta máxima que presentará Florentino Pérez es esa misma (150 millones), cifra que considera precisa la institución madridista por lo que se paga actualmente en el mercado y por el fútbol que ha brindado Pogba a los fanáticos de Old Trafford.



Pogba está dispuesto a jugar con Zidane, pero espera que las negociaciones entre ambos equipos terminen finiquitándose para que juegue en el Real Madrid. ¿Llegará a vestirse de blanco? Ya veremos.



A Pogba, además, le están lloviendo chuzos de punta. Si hace unas semanas fue duramente criticado por no acercarse a saludar a los hinchas del United en el doloroso 4-0 ante el Everton, ayer de nuevo arreciaron los palos al galo. "Pierde el balón y ni le molesta. Su lenguaje corporal es erróneo...", fue el dardo en la BBC de Phil Brown, exentrenador del Hull City.



