No renueva con el United: Paul Pogba se acerca así al Real Madrid de Zidane

Paul Pogba no renueva su contrato en Old Trafford, mientras se habla de la posibilidad de que cambie de equipo para el mercado de fichajes de verano. Zidane no ha ocultado sus deseos de tenerlo en el Santiago Bernabéu para la próxima temporada, diciendo que es un excelente jugador en la conferencia previa al partido del Real Madrid vs. Huesca en LaLiga. Mientras que ‘Zizou’ acerca al futbolista galo al Bernabéu, el mediocampista de los ‘Diablos Rojos’ también hace de lo suyo para ver si puede mudarse a la capital de España para el curso del 2019-20.



Desde este lunes, de acuerdo a medios ingleses, el representante Mino Raiola viajará a Manchester para reunirse con los directivos y ver la posibilidad de negociar un nuevo contrato para el jugador en la liga inglesa. No obstante, Raiola tan solo se sentaría a hablar, puesto que medios españoles aseguran que Pogba quiere jugar en el Real Madrid , un equipo que puede cotizarlo mejor para pelear por el Balón de Oro y, sobre todo, ganar títulos.



Hace tres años, Pogba se mostraba contento de jugar en el Manchester United, un club que dejaba para recién experimentar en la Juventus. Ahora, no obstante, Pogba se sacó el ‘bichito’ de jugar con la camiseta roja, por lo que podría elegir al Real Madrid como nuevo destino.



Por su parte, Florentino Pérez y el resto de la directiva reconoce que la inversión será fuerte si es que el francés termina jugando la próxima temporada en el Bernabéu: Manchester United desembolsó 114 millones de euros por él, por lo que un hipotético traspaso a LaLiga costaría mucho más que ese pase. Pogba busca nuevos aires, el Real Madrid tan solo debe acercarse.



Zidane y sus dirigidos visitan este domingo al Huesca, ¿volverá a hablar de Pogba?



