Quiere ir, pero…: la razón por la que Pogba no jugaría nunca en el Real Madrid

Paul Pogba pudo vestir de blanco, pero todo se complicó a raíz de malas relaciones. Este miércoles el volante francés ha declarado que le gustaría en el Real Madrid , pero ¿por qué no pudo llegar al Santiago Bernabéu en el 2016 cuando tenía todo encaminado para salir de la Juventus? Bueno, habría que preguntarse a Florentino Pérez y Mino Raiola, quien luego de tres años tampoco se llevan bien en la actualidad. La relación es mala y nula. ¿Podrá llegar alguna vez el galo a España? Todo se hace difícil con su representante.



Mino Raiola llevó a Pogba al Manchester United a cambio de 120 millones de euros, de los cuales 48 millones se llevó el agente del futbolista de los ‘Red Devils’. Tremendo negocio para él para persuadir a que el ex Juventus juegue en Old Trafford y no en España.



Mientras que habían cinco a seis equipos interesados por Pogba en ese momento, Raiola prefirió la bolsa económica para él para hacerlo jugar en la Premier League, momento en donde recién se encuentra jugando bien. Pogba recién luce su mejor fútbol, aquel que le vimos en el fútbol italiano y, por ende, es que su nombre suene en el mercado de fichajes.



¿Habrá posibilidad de que Pogba juegue algún día en el Real Madrid? Se hace difícil por la relación Florentino-Raiola, así como el hecho que De Ligt juegue en el Bernabéu. Florentino tiene ‘bloqueados’ a los jugadores de este y viceversa. El fanático finalmente pierde. Pogba se ‘decanta’ por vestir la camiseta del Real Madrid, pero parece poco probable.



