Movimiento de última hora: el club top que acecha al Real Madrid por Pogba

¿Puede volver a vestirse de blanco y negro? Mientras el Real Madrid ha atado a tres futbolistas (Militao, Luka Jovic y Eden Hazard) en el mercado de fichajes, Paul Pogba parece un hueso duro de roer para Florentino Pérez. Zinedine Zidane se lo ha pedido exclusivamente para reforzar ese mediocampo venido a menos con la edad de Luka Modric, aunque pareciera que el camino del volante francés estaría más cerca de su antigua casa, la Juventus de Turín.



De acuerdo a Corriere dello Sport, Pogba estaría cerca de regresar a la ‘Vecchia Signora’ del Calcio e incluso estaría dispuesto a ceder en las negociaciones entre futbolista y club. Según el citado medio, el campeón del mundo con Francia ganaría menos de 17 millones de euros por temporada y cedería parte de sus derechos a la institución, como también lo hizo Cristiano Ronaldo cuando llegó procedente del Real Madrid en la pasada temporada.



Mientras que el Real Madrid trata de cerrar la contratación de Ferland Mendy, Pogba podría escaparse de sus manos ante el plan de la ‘Juve’ con el proyecto Cristiano. No obstante, sin un técnico a la vista por el momento, este movimiento podría tardar algunas semanas más.



¿La oferta al Manchester United? La suma no ha sido revelada, aunque los ‘Red Devils’ pedirían como mínimo 160 millones de euros por el traspaso del galo. Y, la verdad, es un poco difícil que los turineses paguen esa suma, por lo que habría que ver cómo será la negociación.



Pogba desea salir de Old Trafford y la ‘Juve’ se suma a la lista de interesados en el mercado de fichajes de verano. Pareciera que el mediocentro tiene las maletas hechas.



► Oído, Real Madrid: mandan de "vacaciones" a Kylian Mbappé por sus últimas actitudes



► Una locura: Manchester United le ofrece esta millonada a De Gea para que deje el equipo



► Desacuerdo en Real Madrid entre Zidane y Florentino por continuidad de Vinicius y Brahim



► No está descartado: Griezmann más cerca del Barcelona que del PSG, apuntan desde Francia