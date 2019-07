No se une a la pretemporada: aumentan los rumores de Pogba al Real Madrid

Primer día de pretemporada y una sorpresa de parte de toda la prensa de Inglaterra. Paul Pogba no se unió a los trabajos dirigidos por Solskjaer, creando una ola de rumores sobre su posible marcha y llegada al Real Madrid de Zinedine Zidane. ¿Tiene algo que ver con la situación del futbolista en el mercado de fichajes ? Ni una sola, el mediocampista galo tiene permiso de su institución para unirse más tarde a la pretemporada, mientras se encuentra de vacaciones en Nueva York a la espera – también – de una oferta de parte de los madridistas.



Semanas atrás, Paul Pogba había reconocido que era momento de buscar nuevos retos tras tres temporadas en el United. No obstante, el campeón del mundo no ha hablado más al respecto, dejando todo su futuro a su entorno para una negociación directa con Florentino Pérez. A la pretemporada del United han llegado Romelu Lukaku, Marcos Rojo, Sergio Romero, Juan Mata, entre otras figuras de la entidad de Manchester de cara al 2019-2020.



Manchester United viaja al domingo a Australia para realizar su habitual gira durante cada temporada en medio del mercado de fichajes. La consigna es que Pogba se una a sus compañeros en el viaje a Oceanía, aunque el Real Madrid sigue tocando a su puerta. Zidane le ha pedido a Florentino Pérez que necesita de su fútbol para volver a organizar un mediocampo, que ha perdido peso con la edad de Luka Modric durante cada temporada.



Manchester United no quisiera vender a Pogba, aunque si el futbolista pide su ‘transfer request’ no quedaría otra opción que dejarlo ir. La no clasificación a la Champions League ha hecho que el salario de cada miembro de la plantilla se reduzca en 25% y eso no le ha gustado a más de uno. Así queda el presente de Pogba, a la espera de una muy buena oferta.



