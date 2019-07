El último pedido de Zidane: el fichaje que quiere además de Paul Pogba

Zidane no se conforme con su lista de requerimientos a Florentino Pérez. El técnico francés le suma uno más al presidente del Real Madrid para el mercado de fichajes , en donde el cuadro de Chamartín ha vuelto a ser esa institución de antaño: la que gasta varios millones de euros para tener futbolistas de primer nivel en una plantilla que pelea por todas las competiciones que tenga enfrente en una temporada. ¿Qué ha pasado ahora en Madrid? Bueno, ‘Zizou’ tiene una solicitud más para el mediocampo, en pro de hacerlo el más competitivo de todos.



De acuerdo a medios españoles, si bien Paul Pogba se mantiene en la lista de refuerzos de cara al siguiente curso, Zidane también ha pedido el jale de Donny Van de Beek , el holandés que generó buenas impresiones en la pasada edición de la Champions League. El talentoso jugador tulipán se encontraba como un plan C para la volante, pero ‘Zizou’ habría insistido que necesita un jugador más para su plantilla de cara a la siguiente temporada en Europa.



¿A cuánto ascendería el precio de Van de Beek? El Ajax pide, al menos, 60 millones de euros por su carta pase para dejarlo marcharse a Madrid. El medio no ha hablado nada al respecto, mientras que deja que su entorno negocie con él por su pase a un próximo cuadro de cara al 2018-2019, aunque tampoco tendría problemas de seguir en la Eredivisie.



Con 22 años de edad, Van de Beek es una de las mayores promesas de Europa, aunque el Ajax desearía tenerlo una temporada más. ¿La razón? Ya se fue Frenkie de Jong, también hará lo mismo Matthijs de Ligt, no quisieran perder a toda la plantilla de la pasada temporada.



