¿Y si no llega Pogba ni Eriksen? El 'as' bajo la manga del Real Madrid para reforzar su mediocampo

Que pase el siguiente. Mucho se viene hablando acerca de los nombres propios que maneja el Real Madrid para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada. Para nadie es un secreto que el cuadro 'Merengue' intentará seducir con una jugosa oferta al francés Paul Pogba en el mercado de pases, así como también - en caso de no llegar a un acuerdo con el Manchester United - al danés Christian Eriksen. Pero, ¿qué pasaría si no se pudiera concretar la llegada de ninguno de los dos?

Respondiendo a la pregunta antes propuesta, no debería de sorprendernos que en las arcas del Madrid ya estén 'cocinando' un plan 'C' ante la posibilidad de no poder reforzarse con ninguno de los dos cracks mundiales mencionados. ¿De quién se trata? Bueno, el 'guardadito' sería nada más y nada menos que el bosnio Miralem Pjanic , actual jugador de la Juventus de Turín, y por el que los 'blancos' ya intentaron fichar hace unas temporadas.

No cabe duda de que el mercado promete ser movido en las oficinas de la 'Casa Blanca'. Y es que además de la posible llegada de Eden Hazard, Paul Pogba es la gran prioridad del equipo, ya que cuenta con el total respaldo de Zinedine Zidane, que le prefiere antes que a ningún otro futbolista. Es así que esto habría detenido las negociaciones que se tuvieron en un primer momento con Eriksen, quien sería aún más fácil de llevar a la capital española.



Motivo por el cual, según informó el reconocido diario español 'As', el DT del Real Madrid no vería con malos ojos la llegada de Pjanic, debido a su polivalencia y a su gran calidad a balón parado que lo han forjado como una de las armas ofensivas más peligrosas de la Juventus durante sus tres temporadas en el club italiano. ¿Es Pjanic el hombre que necesita el Madrid?



