¡No gustará al Barcelona! El plan 'B' de Florentino para centrodelantero que cambia todo en Real Madrid

Real Madrid sigue buscando en el mercado de fichajes ese delantero que le haga la competencia a Karim Benzema. Si bien Luka Jovic es el que más ha sonado hasta el momento, en Valdebebas no descartan dar el batacazo con otro atacante. En este caso, se trata de Nicolas Pépé.



Según publica este viernes el diario español 'Don Balón', el delantero marfileño del Lille se encuentra en la agenda del Real Madrid por si no llega a fichar a Jovic, con quien las negociaciones se han estancado luego de la alta cifra que pide el Frankfurt. Sin embargo, lo de Pépé tampoco será una ganga.



En Real Madrid gusta que el africano puede actuar como centrodelantero y extremos, dos posiciones que Zidane necesita reforzar con urgencia. Si bien la citada fuente no habla de cifras, el diario 'Sport' apunta que serían 80 millones los que Florentino tendría que desembolsar.

El marfileño Nicolas Pépé, del Lille, lleva 18 goles y 36 puntos. (Getty) Nicolas Pépé. (Getty)

También lo quiere el Barcelona

El problema para el Real Madrid es que Nicolas Pépé también se encuentra en la órbita del FC Barcelona. Así como Zidane, Valverde busca un delantero que le haga competencia a Luis Suárez, o en el mejor de los casos, convertirse en su reemplazante para el largo plazo.



Pépé ha sido una de las figuras en la Ligue 1 que está por terminar. Marcó 22 goles en esta temporada y marcha en la segunda casilla de la tabla de artilleros detrás de Mbappé. Manchester United, Chelsea, entre otros clubes, también lo quieren. ¿Quién se lo llevará finalmente?

