La estrategia de Florentino y Zidane para llevar a Mbappé al Real Madrid

Sigue en su camino. Pese a que en un momento se decidió por París en vez de Madrid, Florentino Pérez sigue con deseos de llevar a Kylian Mbappé para el Real Madrid. Para el mercado de fichajes de verano, que se abrirá en la próxima temporada, el presidente madridista desea convencer al delantero francés para que se convierta en el líder de un proyecto que tiene como objetivo volver a reinar en Europa. El mandamás prepara la chequera, pero antes de eso, tendrá que persuadir al futbolista y su entorno.



Fichado por el PSG por 180 millones de euros, los parisinos tuvieron que hacer el doble de esfuerzo para traer a la capital de Francia. Mientras el Real Madrid prepara la oferta, los jeques árabes y directivos de la entidad del Paris Saint Germain convencieron a Mbappé por el lado familiar: no se marcharía a España, en donde no estaría rodeado de su entorno.



Dos temporadas han pasado y Mbappé – pese a ser Golden Boy – no ha ganado la Champions League. En ese sentido, el delantero quiere seguir creciendo futbolístico y si no puede hacerlo en Francia como en la Ligue 1, Kylian tendrá que marcharse a un torneo más competitivo. Y ahí aparece el Real Madrid de Florentino Pérez y de Zinedine Zidane.



De acuerdo a medios españoles, Zidane tiene la tarea de convencer al jugador de que se ponga en rebeldía para pedir su venta del PSG al Real Madrid. Como se sabe, la institución parisina no vende a sus mejores valores, por lo que Kylian debería ponerse contra las cuerdas para forzar su venta con destino a Madrid. El otro punto es…



Aseverarse a Mbappé que él será el líder del proyecto de jóvenes como lo fue en el Mónaco. En un Madrid con Vinicius Junior, Rodrygo, Militao y compañía, Mbappé puede ser ese ‘jefe’ que necesita ‘Zizou’ en el camerino como Florentino de forma mediática. ¿Llegará?



