¡No solo Mourinho se 'regala'! DT responde al interés del Real Madrid y sueña con volver a España

Con Santigo Solari con las horas contadas. Luego de una nefasta semana que significó el adiós de LaLiga, Copa del Rey y Champions League, el Real Madrid quiere dar un golpe sobre la mesa y contratar a un entrenador de primer nivel capaz de revertir la situación por la que atraviesa el conjunto 'blanco'. En este sentido, Mauricio Pochettino -uno de los candidatos al banquillo-habló en una entrevista para 'TVE' del posible interés en su contratación. El argentino no se cerró ninguna puerta.



"Por supuesto que volvería al fútbol español. Uno siempre está abierto a nuevos proyectos. Ojalá algún día pueda estar ahí y hacer un fútbol que gane y guste" , expresó Pochettino, cuestionado sobre la posibilidad de dirigir nuevamente en España tras su paso por el Espanyol, y ante el reciente interés mostrado por el Real Madrid.



En este punto, Pochettino continúo con la entrevista alegando que: "tomo el interés del Madrid como algo positivo. Alguien ve que estamos haciendo algo bien", revoló el actual entrenador del Tottenham inglés. Cabe recordar que Pochettino renovó su contrato con el equipo de Londres el pasado mes de mayo hasta el próximo 2023.

El Real Madrid tiene su objetivo claro de cara a la campaña que viene y por ello ya tiene un plan B en caso Zinedine Zidane no regrese al Bernabéu: Mauricio Pochettino. Al menos así lo aseguró este jueves Todomercadoweb. Yes que esta no es la primera vez que suena en el club ya que también fue sondeado luego del despido de Julen Lopetegui.



Por otra parte, el Real Madrid ya prepara el duelo de este domingo frente al Valladolid como visitante por LaLiga Santander, y está en la obligación de ganar para seguir en puestos de clasificación a la Champions League 2019-20.



► Neymar lo calificó de "vergüenza": la respuesta de la UEFA tras la polémica eliminación de PSG en Champions



► Florentino ridiculizó a Ramos ante sus compañeros: "Esto pasa por tener tantas vacaciones", reveló 'El Chiringuito'



► Sergio Ramos se va a la Premier League: el gigante inglés que lo busca tras líos con Florentino Pérez



► Reyes sin corona: las leyendas del Real Madrid que se fueron por la puerta falsa [FOTOS]