Cuenta regresiva del adiós: ponen fecha para que Isco deje de ser jugador del Real Madrid

Real Madrid viene con un irregular nivel que le ha hecho perder la punta de LaLiga Santander. Con jugadores como Eden Hazard, Toni Kroos y Karim Benzema no ha alcanzado para que los merengues se mantengan al frente del campeonato español y uno de los grandes señalados de parte de la prensa española ha sido el volante Isco. El malagueño no tiene una buena temporada y por ello el técnico Zinedine Zidane no le ha dado muchos minutos.

Es por ello que Isco bien podría salir del Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno (enero), según publica este martes el diario catalán Mundo Deportivo. El citado medio apunta que "pasa desapercibido" y que esto juega en contra de sus intenciones de querer ser parte de la Eurocopa 2020 con la Selección de España. Ante esto, el ex Málaga piensa entrar en el ventana de traspasos que se viene.

Asimismo, el citado medio apunta que Real Madrid no le va a poner trabas a Isco si es que otros clubes tocan a la puerta para preguntar por sus servicios. Cuadros como Manchester City, Juventus y Arsenal están más que interesados en tenerlos en sus planteles y la directiva presidida por Florentino Pérez lo ha tasado, como mínimo, en 70 millones de euros.

Isco es la clave para que llegue una figura al Real Madrid

Del volante depende de la decisión de la dirigencia para entrar en fichajes. Por el momento, los blancos no planean contratar a jugados, pero si el mediocampista se marcha - con el dinero recaudado - harán un esfuerzo para buscarle un reemplazo idóneo. De quien siempre se ha hablado ha sido de Christian Eriksen, uno de los referentes del Tottenham.

Por otra parte, Real Madrid ultima detalles para lo que será su participación este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga Santander. Los dirigidos por Zinedine Zidane están en la obligación de ganarle al Leganés en condición de local para continuar en los primeros puestos del torneo español de primera división.

