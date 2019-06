Una venta Real: Raúl de Tomás ya tendría equipo para la próxima temporada

Militao, Luka Jovic y Eden Hazard. El Real Madrid ha vuelto a ser el amo y señor del mercado de fichajes de verano, especialmente luego de la crisis de resultados en la pasada temporada. Sin embargo, si Florentino Pérez ha hecho grandes inversiones para darle el mejor equipo posible a Zinedine Zidane, también se deshará de otros futbolistas para hacer caja en las arcas de la institución. Uno de ellos es Raúl De Tomás , quien nunca contó para el técnico galo y que tendría todas las maletas listas para viajar rumbo a Lisboa, Portugal.



Con el descenso del Rayo Vallecano , Raúl De Tomás ya no tiene opciones en el conjunto de Vallecas. Su pase es demasiado caro para el cuadro de la Segunda División. Por ello, con 14 goles en la pasada temporada y con 24 años, el Benfica es el primer equipo que ha preguntado por el delantero, sabiendo que no tiene un espacio en la plantilla madridista para el 2019-2020.



Raúl De Tomas le costaría 18 millones de euros a las ‘Águilas’, cifra en que lo han tasado los madridistas. El pase no sería del nada costoso para un jugador que mantuvo un buen ritmo en LaLiga y fue uno de los mejores futbolistas del Rayo en la pasada temporada. De hecho, si no fuera por él, el cuadro de Vallecas habría hecho mucho menos puntos en la tabla.



Raúl De Tomás mide 1.82 metros y pesa 72 kilos. Habrá que ver su rendimiento en un equipo grande, pese a que se trata de uno de Portugal. Asimismo, como lo ha hecho en otras ocasiones, el Real Madrid se guardará una opción de recompra en su venta.



