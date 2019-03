La reunión del Real Madrid y Chelsea en donde no pudo evitar hablarse de Hazard

El motivo fue para una reunión de un partido amistoso de leyendas, pero no pudo evitarse hablar del tema de Eden Hazard al Real Madrid. Florentino Pérez lo quiere ya en un avión directo a Madrid; Chelsea quisiera retenerlo contra las cuerdas en Stamford Bridge. Mientras se especula con la llegada del extremo belga al Santiago Bernabéu, una cumbre generó cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que el ‘Duque’ se vista de blanco para el 2019-2020.



Con motivo del Corazón Classic Match, Real Madrid y Chelsea acordaron un amistoso de leyendas para el 3 de junio. Para aquel partido estarán Raúl Gonzalez Blanco, Luis Figo, Fernando Redondo, Roberto Carlos y Marcel Desailly, entre otras figuras. No obstante, más allá de la firma del contrato entre ambas partes se habló de la posibilidad de que Hazard se marche de Londres con destino a la capital de España. ¿Qué dijeron ambas partes?



Mientras Florentino sonreía sobre el tema, dirigentes del Chelsea no lucieron muy contentos. Si bien la relación entre ambos clubes es de la mejor (la llegada de Courtois a los tres palos del Madrid y la cesión de Mateo Kovacic por toda esta temporada), a los ‘Blues’ no les agrada tanto la posibilidad de que Hazard se marche a jugar al Real Madrid para el 2019.



El pase de Hazard se encontraría valorado en 100 millones de euros, dado que el belga apenas tiene contrato con el Chelsea por una temporada más. El mercado de fichajes de verano estará que quema: el Real Madrid presentará una oferta, el Chelsea quiere retenerlo por el tema del ‘Fair Play’. Uno quiere romper la chequera, el otro busca retener a su figura.



► ¿Firmas ya por Real Madrid? Eden Hazard habló sobre la posibilidad de dejar Chelsea



► ¡A celebrar! TAS cierra expediente de UEFA y PSG no será sancionado por el 'fair play' financiero



► No es un sencillo: PSG pagaría esta fuerte suma por Kroos con tal de sacarlo del Real Madrid



► Aterrizó en España, pero Neymar está ‘borrado’ por Zidane para llegar al Real Madrid