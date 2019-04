Adiós: la rotunda decisión de Zidane con un fichaje de Solari en el Real Madrid

No tiene espacio y es casi confirmado que no los tendrá de cara a la próxima temporada. Zinedine Zidane arma su plantilla de cara a la próxima temporada y no cuenta con Brahim Díaz , una promesa llegada del Manchester City de Pep Guardiola. Fuera del campo, pese a haber jugado contra el Huesca en el pasado partido de LaLiga, ‘Zizou’ ha apostado por darle una chance en otro equipos del torneo español para que se adapte, gane roce y, veamos, si llega a jugar como titular alguna vez para el Real Madrid. Esta y la próxima temporada no serán posibles.



Brahim Díaz fue fichado en ocho millones de euros de parte del Real Madrid sin espacio en el Manchester City de Pep Guardiola, quien a pesar de eso deseaba continuar con el malagueño. No obstante, el mediocampista se decidió por jugar en España y… tampoco tuvo las chances que hubiese querido para la presente temporada. Juega poco o nada Brahim.



La propuesta para él será cederlo por una temporada en donde ofertas no le faltarán para tener chances de mostrarse y así quedarse en el Real Madrid o partir a otro club. Sea como fuere, Florentino Pérez podría hacer caja con él para un futuro y ganar un poco de dinero.



Real Madrid enfrenta el miércoles al Valencia por un nuevo duelo de LaLiga y, con ello, Brahim Díaz tiene otra final para mostrarse para el técnico francés. El pasado domingo dio una asistencia para Isco, quien hasta el momento no se sabe si se queda o se marcha del club.



