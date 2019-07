Bale se pone rojo: Manchester United alista oferta que incluye al fichaje más deseado por Real Madrid

El entrenador francés del Real Madrid , Zinedine Zidane, fue categórico al anunciar que Gareth Bale no jugó en el partido amistoso de la International Champions Cup porque dejará el equipo en el presente mercado de fichajes.



"No ha sido convocado porque el club está tratando su salida", explicó el entrenador del Real Madrid. "Si es mañana, mejor. Ojalá que sea inminente para todos, para él también. El club está hablando con el club donde puede ir a jugar y en eso estamos".



Luego de las palabras de Zidane, en España no han tardado en especular con el futuro de Bale. Según el diario español 'Don Balón', el Manchester United es el primero de la fila que quiere hacerse de los servicios del galés.



Gareth Bale llegó al Real Madrid en 2013 desde el Tottenham. (Getty) Gareth Bale ganó tres Champions con Real Madrid. (Getty)

El equipo de Solksjaer estaría preparando una gran oferta que podría terminar incluso con el fichaje de Paul Pogba por el Real Madrid. Si bien Florentino Pérez busca recuperar los más de 100 millones de euros que gastó en Bale en 2013, no se descarta un cambio de cromos con los 'Red Devils'.



Pogba es uno de los jugadores que Zidane ha pedido para esta temporada y la llegada de Gareth Bale facilitaría que el deseo del DT del Real Madrid se convierta en realidad. De momento, ya varios trabajan en la salida del Bernabéu del ex del Tottenham.



"No sé si el Madrid está trabajando realmente en ese tema. Que lo estoy haciendo yo, está claro”, dijo Jonathan Barnet, representante de Bale, en declaraciones a AFP.

Paul Pogba. (Getty Images) Paul Pogba. (Getty Images)

